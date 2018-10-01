Kilosu 30 bin TL olan safranda hasat başladı

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın bu yıl kilosu 30 bin TL'den satışa çıkacak.

Safranbolu'da ekimi, ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan ve bu yıl 20 gün erken çiçek vermeye başlayan safranın hasadında geçen yıla oranla artış olmasından dolayı üreticinin yüzü gülüyor.

Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyünde Safran üreticisi Mustafa Turhan, safran çiçeğinin bu yıl iklim değişikliğinden dolayı 20 gün erken açtığını söyledi.

Üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu kaydeden Turhan, "Bir ay boyunca hasadımız var. Sabah yağışlıydı, sabah biraz ıslanması iyi oluyor. O zaman çiçek daha fazla açıyor. 15 dönüm alanda bu yıl geçen yıla oranla daha fazla üretim bekliyoruz. Hasadımız her yıl bir ay sürerdi, bu yıl kar yağmazsa 1.5 ay sürer" dedi.

Satışların iyi olduğunu da aktaran Turhan, şöyle konuştu: "Safran ne kadar çok olursa o kadar çok müşterisi var. Yeni ürünümüze biraz zam yapmayı düşünüyoruz. İşçi ücretlerinde fark var, giderlerimiz de az bir artma var. Bu sene 30 bin TL'den satmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Yarım kilo 80 bin çiçekten elde ediliyor”

Yarım kilogram safran 80 bin çiçekten yani bir futbol sahası büyüklükteki araziden 20 gün gece gündüz çalışılarak üretiliyor. Çiftçiler sabah güneş tam doğmadan bitkileri topluyor.