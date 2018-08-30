Kimyasal maddenin karıştığı çaydaki su normale dönmeye başladı

Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevki Musaefendi Köprüsü’nde dün meydana gelen trafik kazasında tankerden sızan kimyasal madde çaya karıştı. Kimyasal maddenin karışması sonucu çayda balık ölümleri meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda sudaki konsantrasyonun azaldığı ve suyun normal değerlerine dönmeye başlandığı bildirildi.,

Konu ile ilgili bilgi veren Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Faruk Üresin, kimyasal maddenin karıştığı suda değerlerin normal seviyelere dönmeye başladığını, balıkların suda barınabileceği değerlere ulaştığını belirterek, gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, tankerin çaya uçması sonucu suya karışan kimyasal maddenin Harman Çayına karışması sonucu tüm çiftçilere bahçe ve hayvanların sulanmaması konusunda gerekli uyarıların yapıldığı ifade ederek, “Bu konudaki çalışmalarımız hafta sonuna kadar sürecek” dedi.

Ayrıca sudaki kimyasal maddenin önlenmesi için ek olarak İkiler ve Bulduk HES ve regülatöründen kimyasal maddenin çay içindeki konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik saniyede 10 metreküp olacak şekilde su verilmeye başlandığı ve bu uygulama pazar günü akşamına kadar devam edeceği belirtildi.