Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 14:11

Kimyasal yüklü tanker çaya uçtu: 1 ölü

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkii üzerinde kimyasal yüklü tankerin çaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kimyasal yüklü tanker çaya uçtu: 1 ölü

29 Ağustos 2018 14:11


Kaza, Karabük-Çankırı Karayolu İsmetpaşa mevkii Musaefendi köprüsünde meydana geldi. Çankırı istikametine seyir halinde olan Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 659 plakalı tanker sürücüsünün kontrolünü kaybederek Musaefendi köprüsü mevkiide çaya uçması sonucu tankerin altında kalan 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine AFAD, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda sürücü Tunalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kaza yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme yapıldıktan sonra hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Eskipazar Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca tankerdeki kimyasal maddenin suya karışması sonucu, çaydaki balıkların ölüleri kıyıya vurdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç