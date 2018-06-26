Kıraç, “Türk Milleti tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmıştır”

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ülkeye, millete ve tüm Türk-İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Kıraç, “Bölücüler haricinde aziz milletimizden temsil yetkisi almış tüm milletvekillerine ve cumhurbaşkanına başarılar dilerim. Tüm hemşehrilerimize Cumhur ittifakına ve seçim süreci boyunca Büyük Birlik Partisi’ne gösterdikleri teveccüh için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kıraç, seçimlerin bittiğini ve seçim süreci boyunca yapılan meydan hesaplaşmalarını komşu kavgalarına döndürmeden kucaklaşarak birlik ve beraberliğini muhafaza etmek gerektiğini belirterek milletin birliğine kasteden bölücülere fırsat vermemelerini söyledi.

Milleti yönetmeye talip olanlarında milleti bütünüyle kucaklaması gerektiğini, terörle mücadeledeki kararlılığı iktidarın ve muhalefetin en üst seviyeye taşıması lazım diyen Kıraç, şunları söyledi: “Hiçbir zaman ferasetinden endişe etmediğimiz aziz Türk Milleti kararını vermiş ve tercihini Cumhur ittifakından yana kullanmıştır. Ben oy versin vermesin büyük Türk milletinin tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”