İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret eden Kıraç, Türkiye’nin son dönemlerdeki kararlı ve bağımsız politikalarının, döviz kurundaki dalgalanmanın esas nedeni olduğunu belirterek, "Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır. Yaşadıklarımız, bir yönüyle 15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer ‘ekonomi darbesi teşebbüsü’ ile emellerine ulaşmak istemektedir. Doların yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir” dedi.

“Gün birlik ve beraberlik günüdür”

Sİyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile toplanmaları ve birlik mesajı vermeleri gerektiğini söylen Kıraç, “ Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde dış müdahaledir. Öncelikle, doların yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Ekonomideki bu gelişmelerin ABD merkezli ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin, Cumhurbaşkanının daveti ile toplanmaları ve birlik mesajı vermeleri gerekmektedir. Birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta ise sıkıntı ve felaket vardır. Gün birlik ve beraberliğin günüdür.