Kırmızı Altın Safran projesi üretimi arttıracak

Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran' projesi faaliyete geçti.

2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce projelendirilen ‘Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran ' projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanarak faaliyete geçti.

‘Safran üretiminde artış sağlanacak'

Tarım ve Orman İlçe İlçe Müdürü Mehmet Emre, projenin ilçe tarımı açısından önem taşıdığını, proje kapsamında bir safran tesissi kurulacağını ve safran üretiminde artış sağlanacağını ifade ederken, hayata geçirilen projelerde ve çalışmalarda kendilerinden desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür etti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından projelendirilen çalışmanın Safran bitkisi ile ünlü ilçe için önemli bir proje olduğunu belirterek, “1 dekar alana kurulacak olan tesis ile Safran hakkında daha geniş kapsamlı bir inceleme yapılacak. Safran üretimi yapan çiftçilerimize eğitimler verilecek ve konu hakkında daha kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca Yazıköy ve Konarı İlk ve Orta okullarında öğrencilerimize yerel gen kaynaklarımızın korunması ve nesilden nesile aktarılması için eğitimler verilecek. Müdürlük bünyesine alınacak modern tarım aletleri ile çiftçilerimizin bilinçli tarım yapması da sağlanacak. Çiftçilerimize Teknik gezi imkanı sağlanarak Eskişehir Araştırma enstitüsünde Safran bitkisi hakkında yapılan araştırmalar hakkında bilgiler verilecek.” diye konuştu.

Proje sayesinde yerel çeşit olan Safranın üretimi artacak ve pazarının çoğalacağını da ifade eden Ürkmezer, “Bu kapsamda ilçemize ve ilçemiz üreticilerine proje büyük katkı sağlayacaktır. Ben böylesi önemli bir projeyi hayata geçiren Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve BAKKA yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.