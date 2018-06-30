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30 Haziran 2018 13:17

Kısa süreli yağmur yolları göle çevirdi

Karabük’te kısa süreli etkili olan sağanak yağmur, sokağa çıkan ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları göle çevirdi.

Kısa süreli yağmur yolları göle çevirdi

30 Haziran 2018 13:17


Kent merkezinde, yağan yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığınırken, trafikte seyreden araçların sürücüleri de zor anlar yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda oluşan su birikintileri trafikte bulunan araç sürücülerinin güçlükle ilerlemesine neden oldu.


Sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkandı, kapaklardan dışarıya su taşmaya başladı. Kimi yerlerde lağım suyunun da yağmur suyuyla birlikte dışarı taşması sonucu etrafa kötü kokular yayıldı.




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