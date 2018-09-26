‘Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci' projesi kabul edildi

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı'nın Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ‘Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci' isimli proje kabul edildi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı ihtiyaç sahibi Türk ve Mülteci ailelerin yaralarını sarmaya tüm gücüyle devam ediyor. Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı, Yönetim Kurulu, Genç Kızılay Karabük Başkanı, Gönüllüleri ve Şube Personelleri ile Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilke imza atarak ‘Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci' adı altında sunduğu proje kabul edildi.

Proje hakkında bilgiler veren Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanımız Mehmet Uzun, “Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı olarak ‘Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci' adı altında düzenlenen ve kabul gören projemizin amacı bölgemizde yaşayan dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için eğitim yoluyla iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik olarak İlimizde yaşayan uluslararası koruma altındaki kadınların (Afganlı, İranlı, Iraklı) sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, aile ekonomisine katkıda bulunabilecekleri el sanatları becerilerinin kazandırılması için çeşitli mesleki eğitimlerinin verildiği el sanatları atölyesinin oluşturulması üzerine planlanmıştır” dedi.

Başkan Uzun, gerçekleştirilecek olan proje kapsamında verilecek kurslar hakkında da Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile BAKKA'nın ortaklığı ve Karabük İl Özel İdaresi ile Karabük İş Kur Müdürlüğü'nün destekleriyle başlayacak olan Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci projesi kapsamında A grubu 20 ve B grubu 20 olmak üzere toplamda 40 mülteci bayan yararlanacağını belirterek, “9 ay sürecek projemizde 27 gün Türkçe dersi alacak olan kursiyerlerimiz sonrasında el işi kursu görecek ve yapılan el işleri sergilenip satışa sunulacaktır. Satıştan elde edilen gelirler kursiyerlerimize eşit miktarda dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.