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10 Temmuz 2018 17:35

Kombi hırsızlığı yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük’te doğalgaz kombi hırsızlığı yapan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kombi hırsızlığı yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

10 Temmuz 2018 17:35


Edinilen bilgiye göre, 100.Yıl Mahallesi’nde bir ay içerisinde meydana gelen doğalgaz kombi hırsızlığı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bahse konu hırsızlık olaylarının su ve tesisat işiyle uğraşan E.K.(39) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin 3 kombi hırsızlığını E.N. (25) adlı şahısla planlayarak müşterilerinin siparişlerine göre yaptığı, çalınan 3 kombiyi ise T.D.(35), Y.Y. (48) ve A.E.K.(49) isimli kişilere sattıkları tespit edilerek suç eşyası kombilerin ele geçirildiği belirtildi.


Gözaltına alınan E.K. (39) ve E.N. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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