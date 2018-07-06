Kontrolünü kaybeden sürücü ağaca çarptı

Kaza Safranbolu - Karabük karayolunda bulunan Bulak Kavşağını geçtikten sonra meydana geldi. Safranbolu’dan Karabük istikametine gitmekte olan Berkay Kılıç (18) yönetimindeki 78 BK 990 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün karayolundan 5000 Evler mahallesine dönüş yaptığı tali yolda virajı alamayarak kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak durabildi.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.