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19 Temmuz 2018 09:39

Kooperatif başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Hisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Durmuş Köseoğlu uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Kooperatif başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı

19 Temmuz 2018 09:39


Olay, dün gece Hisar köyünde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. isimli şahıs köyde sohbet eden Başkan Durmuş Köseoğlu ve arkadaşlarının yanına giderek henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, bıçakla Köseoğlu’na saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Köseoğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Başkan Köseoğlu’nun yanında bulunan arkadaşları durumu jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri olay yerine giderek S.Ö’yi gözaltına aldı. Yaralanan Köseoğlu, arkadaşları tarafından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü. Köseoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köseoğlu’nun göğsünden yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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