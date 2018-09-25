Korkuluklar sayesinde kanala uçmaktan kurtuldular

Karabük'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs korkuluklar sayesinde kanala uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ziya Akkocaoğlu yönetimindeki 61 DU 081 plakalı minibüs yokuş aşağı inerken ıslak olan yolun kayganlaşması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak durabildi. Minibüs yolun ortasında bulunan kanala düşmekten korkuluklar sayesinde kurtuldu. Kazada minibüste bulunan sürücü Ziya Akkocaoğlu araçta sıkışırken, Mustafa Yıldız da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Akkocaoğlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

‘Direksiyon hakimiyetini kaybetti, asılı kaldı'

Diğer kaza Yeşilmahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülşah U. Yönetimindeki 78 BU 943 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kereste atölyesinin odun deposuna düşmek üzere iken asılı kaldı.

Kadın sürücü Gülşah U. Kazayı yara almadan kurtulurken hasar oluşan otomobil vinç yardımı ile olay yerinden çıkarıldı.