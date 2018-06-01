Kosava Kamu Yönetimi Bakanı, Ürkmezer’i ziyaret etti

Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in daveti üzerine gelen heyette Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem Selimer ve Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı’da yer aldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret eden heyet ile bir süre sohbet ederken, Ürkmezer Safranbolu’nun tarihi, kültürü, turizmi hakkında bilgiler verdi.

Safranbolu’nun tarih ve kültürüyle tam bir Türk şehri olduğunu söyleyen Ürkmezer, “Osmanlının mirası ve UNESCO şehri. Bizim Balkanlardaki Evladı Fatih bizi burada ziyaret ediyor. Bu bize için onur veriyor. Safranbolu’muzu bütün dünyada olduğu gibi Balkanlarda da tanıtmaya devam edeceğiz. Herkesi Safranbolu’nun güzelliklerini göremeye davet edecek. Bu güzel ve ülkemiz için önem arz eden ilçenin gerek tanıtımını gerekse hizmetini yapmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde balkanlardaki kardeşlerimizi görmeye en kısa zamanda gideceğiz” dedi.

Safranbolu’nun hem tarihi evleri hemde tarihi dokusuyla tanınmış bir şehir olduğunu ifade eden Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova dan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı olarak Türkiye ziyaretinde bulunmaktayız. Kosova Prizren şehride UNESCO Miras Kenti. Osmanlı mimarisiyle Safranbolu’dan dolayısı ile Türkiye den tecrübelerini aktararak bu şehirleri ve ülkelerimizi daha güzel yapalım amacı ile ziyaretler yapmaktayız. Ama asıl olan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek. Bu tecrübelerimizle fikir alışverişinde bulunacağız ve gelecekte de hem batı tarafta hem Kosova’dan hem Türkiye ve diğer balkan ülkeleriyle beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Aslında bizler TİKA’nın örgütlediği ikinci Balkan Buluşması vesilesiyle Ankara’da çalışmalarımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem, uluslararası balkan federasyonu olarak Türkiye deki belediyeler ile balkan ülkelerindeki belediyeleri bir araya getirip kardeş belediyeler haline nasıl getirebileceklerinin çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.