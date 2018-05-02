Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 15:57

Kosova heyetinde Vali Çeber’e ziyaret

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Vali Kemal Çeber’i ziyaret etti.

Kosova heyetinde Vali Çeber’e ziyaret

02 Mayıs 2018 15:57


Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından organize edilen 3. Uluslararası Ticaret Kongresine katılmak üzere Karabük’e gelen Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Vali Kemal Çeber’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kemal Çeber, Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen beraberlik ve inanç birliği bulunduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki bu birlikteliğin daha da artması temennisinde bulunarak Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç