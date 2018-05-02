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02 Mayıs 2018 17:42

Kosova Meclis Başkanvekili’nden Rektör Polat’a ziyaret

Kosova Meclis Başkan vekili Müferra Şinik ve Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Damka, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Kosova Meclis Başkanvekili’nden Rektör Polat’a ziyaret

02 Mayıs 2018 17:42

Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.


Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Ticaret Kongresi için Karabük Üniversitesine gelen Kosova milletvekilleri, Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Karabük Üniversitesinde okuyan Kosovalı öğrenciler de katıldı.


Kosovalı öğrencileri Karabük Üniversitesine kabul ettiği için Rektör Polat’a teşekkür eden Meclis Başkan vekili Müferra Şinik, Karabük Üniversitesi ile eğitimde iş birliğini daha da artırmak istediklerini belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, eğitimde iş birliğinin daha da artırılması yolunda hem fikir olduğunu belirterek konuklarına teşekkür etti.




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