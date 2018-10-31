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Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde muhtara ait evde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde muhtara ait evde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Toprakcuma köyünde köy muhtarı Hüseyin Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Alevlerin ahşap evi sardığı yangına, Karabük, Safranbolu ve Kastamonu'nun Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait aranzözler müdahale etti. Evlerin yan yana bitişik olduğu köyde alevler diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, zaman zaman duvarların çökmesi sonrası itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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