Köy yangınına yangın helikopteri müdahale etti

Bartın sınırında olan köyde çıkan yangının diğer evlere sıçramaması için yangın helikopteri ile ilk müdahale yapılarak kontrol altına aldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Gökpınar köyünde Kazım Yılmaz’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi sonrası Yılmaz’a ait diğer ev ile onun yanında bulunan Saadet Ünlü’ye ait eve sıçradı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine yangına ilk olarak Karabük’te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Daha sonra köye ulaşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait aranzöz ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye araçları müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.