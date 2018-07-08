Köy yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın haberi sonrası köye gelen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş yetkililerden bilgi alarak köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Cumhur Ünal, köy muhtarının kendilerini köyümüz yanıyor diye kendilerini aradıklarını söyleyerek, “Gördük ki, devletimiz tüm tedbirleri almış ve gereken her şey hızlı bir şekilde müdahale yapmış. Devletimiz burada evleri yanan köylümüzün tüm ihtiyaçlarını giderecektir” dedi.

Milletvekili Niyazi Güneş ise yangın felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Sevindirici taraf mala ve cana zarar gelmemiş oldu. Maddi kayıp var. Devlet olarak bu konuda elimizden gelen neyse onu yapacağız. Devletimizin bütün organları bu yangını söndürmek için canla başla çalıştı. 5 ev, bir cami ve köy konağı yandı. İnşallah bunların daha iyisini yapıp köylümüzün zararı giderilecektir” diye konuştu.

Öte yandan, köye gelen dozer ve kepçelerle yanan evlerinden enkaz kaldırma çalışmaları da başladı.