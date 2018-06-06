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06 Haziran 2018 16:25

Köy yollarında sıcak asfalta geçiliyor

Karabük’te, İl Özel İdaresi tarafından belirlenen köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları yapılacak.

Köy yollarında sıcak asfalta geçiliyor

06 Haziran 2018 16:25


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2018 yılında Karabük’te ilkleri gerçekleştirip belirlenen köy yollarında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yani sıcak asfalta geçeceklerini belirtti.


Deneme asfaltı yapan ekiplerin çalışmasını yerinden inceleyen Uzun, kurum olarak 3 yıldır kendi asfaltlarını üreterek köy yollarını asfaltladıklarını ifade eden Uzun, “Bu yıl belirlenen köy yollarında sıcak asfalt uygulamasına geçiyoruz. Müteahhit firma şantiyesini ek hizmet binamız olan Hamzalar mevkiine kurdu ve deneme asfaltı yaparak bir nevi çalışmalara başladı” dedi.


Her yıl yapılan çalışmaların bir önceki yıla göre daha verimli olduğunu söyleyen Uzun, şunları söyledi: “Güçlü bir makine parkımız var. 3 senedir kendi asfaltımızı kendimiz yapıyoruz, kendi taşımızı kendimiz üretiyoruz, yola seriyoruz, asfaltımızı yapıyoruz. Her yıl yaptığımız çalışmanın bir kat daha üstüne koyarak işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içinde hava şartları olgunlaştığında çalışmalarımızın startını vereceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımızda bizlere her daim destek veren Milletvekillerimize, Valilerimize, Meclis Üyelerimize ve mesai farkı gözetmeksizin özveri ile çalışan personellerimize teşekkür ederim.”




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