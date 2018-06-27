Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 12:55

KÖYDES toplantısında yeni projeler görüşüldü

Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Değerlendirme Toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında yapıldı.

KÖYDES toplantısında yeni projeler görüşüldü

27 Haziran 2018 12:55


Valilik Toplantı salonunda yapılan KÖYDES Toplantısına Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Komisyon üyeleri katıldı.


Toplantıda 2018 yılı KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış olup halen devam eden işlerin genel durumları değerlendirilirken, ihtiyaç dahilinde yapılacak yeni projeler görüşüldü.


Programın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında istişarede bulunulmasının ardından Vali Kemal Çeber Başkanlığında yapılan KÖYDES toplantısı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç