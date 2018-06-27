KÖYDES toplantısında yeni projeler görüşüldü

Valilik Toplantı salonunda yapılan KÖYDES Toplantısına Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda 2018 yılı KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış olup halen devam eden işlerin genel durumları değerlendirilirken, ihtiyaç dahilinde yapılacak yeni projeler görüşüldü.

Programın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında istişarede bulunulmasının ardından Vali Kemal Çeber Başkanlığında yapılan KÖYDES toplantısı sona erdi.