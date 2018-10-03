KÜLBİSS etkinlikleri eğlenceli anlara sahne oluyor

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Karabük Üniversitesi Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri devam ediyor.

KÜLBİSS etkinlikleri kapsamında gerçekleşen voleybol, sokak basketbolu, masa tenisi ve satranç turnuvalarında tezahüratlar eşliğinde oynanan oyunlar oldukça ilgi topladı. Turnuvalardaki karşılaşmaları Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden oluşan hakemler yönetti.Yarın 17.30 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takım ve oyunculara ödül töreniyle madalyaları takdim edilecek.

‘Öğrenciler için hem eğlendiren hem motive eden oyunlar'

KÜLBİSS etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Sosyal Yaşam Merkezi'ne motivasyon parkuru kuruldu. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere motivasyon amaçlı kurulan birbirinden farklı oyun parkurlarında üç gün boyunca öğrenciler diledikleri gibi eğlenceli zaman geçirebilecek. Motivasyon parkurunda canlı langırt, rodeo, 21 metre engelli parkur, golf, boks makinesi, karaoke çadırı, koca ayak, kafada su taşıma, adam taşıma, limbo, dev jenga, döner merdane ve at kafaya yaz hesaba gibi birçok oyun yer alıyor. Uluslararası öğrencilerin de keyifle katıldığı oyunlar, karşılıklı gruplar şeklinde oynanarak eğlenceli dakikalara sahne oldu.