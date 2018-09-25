KÜLBİSS etkinlikleri ‘Kitap Günleri' ve ‘Kan Bağışı' ile başladı

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Teknokent binasında gerçekleşen ve 12 Ekim'e kadar sürecek olan 4. Kitap Günleri'nde 230 yayınevinden 37 bin kitap öğrencilerle buluştu.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 4.'sü yapılan ‘Kitap Günleri' etkinliğinde 2 Ekim Salı günü yazar Mustafa Toprak ve Halil İbrahim Uzun, 6 Ekim Cumartesi günü ünlü sunucu Pelin Çift ve 9 Ekim Salı günü yazar Bahadır Yenişehirlioğlu KBÜ'lü kitapseverlerle bir araya gelecek. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikler belirtilen günlerde saat 14.00'de başlayacak.

Kan bağışında bu yılki hedef 2 bin 500 ünite

Karabük Üniversitesi ile Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi iş birliği kapsamında organize edilen ve Teknoloji Fakültesi önüne kurulan stantta yapılan kan bağışı kampanyası öğrenciler ve personel tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Türk Kızılay'ı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, üniversitede 2007 yılından beri etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Her sene aldığımız kan sayısı bir öncekinin çok daha üstüne çıkıyor. Gerçekten Türkiye'de kırılması zor olan bir rekoru Karabük Üniversitesi olarak burada kırıyoruz. Geçen sene 2 bin 100 ünite kan alınmıştı. Bu seneki hedefimiz 2 bin 500 ünite. Bugün burada gördüğüm kadarıyla 2 bin 500 sayısını çok rahat aşacağımıza inanıyorum. Kız öğrencilerimiz bu işe biraz daha duyarlı, şu an kan verenlerin yüzde 70'i kız öğrenciler. Burada tüm üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Teknoloji Fakültesi önüne kurulan stantta öğrenciler, üniversite personeli ve sivil vatandaşlar 12 Ekim'e kadar kan bağışı yapabilecek.