KÜLBİSS'te şampiyonların kupa heyecanı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Karabük Üniversitesi Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarının finalleri oynandı.

KÜLBİSS kapsamında düzenlenen voleybol, sokak basketbolu, masa tenisi, ve satranç turnuvalarına 4 branşta, 5 farklı kategoride 296 sporcu katıldı. 16 takımın katıldığı voleybol turnuvasında birinci Medetler, ikinci Volkmans, üçüncü ise Aslanlar adlı takım oldu. 26 takımın katılım sağladığı sokak basketbolunda ise Cincinati Bearn Cats üçüncü, Golden Boys ikinci, Poncikler ise birinci olarak kupayı kaldıran takım oldu.

Masa tenisi erkeklerde birinci Emre Kaya, ikinci Buğra Demirezen, üçüncü ise Sami Demirtaş olurken bayanlarda birinciliği Leyla Akburu, ikinciliği Leyla Betük Topraktaş, üçüncülüğü de Cansel Orhan elde etti. Katılımın yoğun olduğu bir diğer branş satrançta ise birinci Ömer Demir, ikinci Evren Atayman, üçüncü ise İbrahim Can Egemen Meriç oldu.

Kazanan tüm yarışmacılara kupa ve madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül tarafından verildi. Ayrıca müsabakalarda görev alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerine de hediye verildi.

Yeni öğrenciler kulüplere kayıt yaptırdı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci kulüpleri de kendilerine ayrılan alanda tanıtım ve üye kaydı almak amacıyla toplu stant açtı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda öğrenciler kulüp çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri hakkında stantları ziyaret eden öğrencilere bilgi verdi. Ders dışı zamanlarda kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif anlamda etkinliklerde öğrencilerin aktif görev alması amacıyla da kulüpler tarafından üye kayıtları alındı.

KÜLBİSS Etkinlikleri 6 Ekim Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda başarılı sunucu Pelin Çift söyleşisi ile devam edecek.