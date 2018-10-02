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Kum yüklü tırın dorsesi devrildi

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü tırın dorsesi devrildi.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü tırın dorsesi devrildi.


Kaza, Karabük - Ankara D755 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zafer E. idaresindeki 14 FM 636 plakalı kum yüklü tır, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Sürücünün tırı yolun kenarında bulunan bahçeye düşmesini son anda yaptığı manevra ile kurtardığı öğrenildi. Tır dorsesinin devrilmesi sonucu içerisinde yüklü olan tonlarca kum yola döküldü. Kazada kimse yaralanmazken tırın karşı şeride geçmemesi ise büyük faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra yola dökülen kum temizlenerek trafiğe açıldı. Olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin minibüsünü yolun ortasına bırakması sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, araç bulunduğu yerden polis ekiplerinin müdahalesi ile yoldan çekildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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