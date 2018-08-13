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13 Ağustos 2018 16:30

Kurban bayramı dolayısıyla denetimler arttırıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından temel gıda satışı yapan yerlerde , kurban bayramı dolayısıyla denetimler devam ediyor.

Kurban bayramı dolayısıyla denetimler arttırıldı

13 Ağustos 2018 16:30


Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi kurban bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı kurban alabilmeleri için denetimlerini arttırdı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, belediye birimlerinin bayram dolayısıyla aralıksız çalıştığını belirtti. Fen işleri, şantiye, zabıta, beyaz masa, temizlik işleri ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ürkmezer, “Bayramda halkımızın ve buraya gelecek olan misafirlerimizin rahat etmeleri için elimizden gele gayreti gösteriyoruz. Zabıta ve veterinerlik birimlerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kurban alabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bununla birlikte temel gıda satışı yapan ticarethanelerimizde de denetimler aralıksız devam ediyor” dedi.




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