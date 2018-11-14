Kurtuluş Mahallesi Gökdere Parkı hizmete açıldı

Kurtuluş Mahallesi Parkı açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hizmetlere devam ettiklerini belirterek, “Hemen hemen 7 tane mahallenin su borusu tamamen değişti. Su arıtma tesisleri yaptırdık Karabük'e, ki bunların hepsinin hesabını Karabük Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Yine Safranbolu ile Karabük arasına muhteşem bir köprü yapıldı. Altına spor vadisi yapılıyor. Size şöyle söyleyeyim Mart 15'e kadar Karabük'te çok büyük sürprizlerimiz olacak. 15 gün içerisinde çok büyük ihalelere çıkacağız ve Karabük'ün çehresini 3-3,5 ayda bir kere daha değiştireceğiz. Bunlar Karabük'ün baştan yazılan hikayesi” ifadelerini kullandı.

Vergili temizlikle ilgili, çevre ile ilgili muazzam bir seferberlik başlattıklarını ve Karabük'ün her tarafını pırıl pırıl yapacaklarını ifade ederek vatandaşlardan mahalle aralarına kağıt, plastik malzemeleri sokaklara, caddelere atmamalarını istedi.

“Emekli evi açacağız”

Açılışı yapılacak olan parkın Karabük'teki 113'üncü park olduğunu hatırlatan Vergili şunları söyledi: “Çoğu parkların yerini para ile satın aldık ve 113 tane park yaptık. Eğer bizden sonraki gelecek Belediye Başkanı Karabük'te parkların tamiratını yapabilirse beni ararsınız ve rahmet okursunuz. Yıl sonuna kadar park açılışları devam edecek. Emeklilerimiz için şehir merkezinde çok güzel emekli evi açacağız. Emeklimiz "Ben 5 dakika nerede dinlenebilirim, nerede oturabilirim, nerede abdest alabilirim" diye düşünmeyecek, emeklilerin evi hazır olacak. Ayrıca yatalak hastalarımız için çok yakında servis hizmetimiz başlayacak. Yatalak ne kadar hastamız varsa evlerinde bakımları yapılacak."

Yapılan konuşmaların ve duanın ardından Kurtuluş Mahallesi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.