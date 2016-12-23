KYK’dan Halep’e destek

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük İl Kadir Öztürk, “Halep bizdir, Halep bizdendir” sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

KYK Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde Halep’e yardım kampanyası başlattığını belirten Öztürk, Karabük’te de kampanyaya destek vereceklerini söyledi.

Öztürk bu kapsamda Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen’i ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgiler vererek destek istedi.

Öztürk, 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanacak yardımların 2 Ocak 2017 tarihinde 81 ilde Kızılay Şubelerine teslim edileceğini kaydetti.