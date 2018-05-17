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17 Mayıs 2018 22:23

KYK’nın ışıkları Kudüs için yandı

Karabük’te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait binaların ışıkları Kudüs için yandı.

KYK’nın ışıkları Kudüs için yandı

17 Mayıs 2018 22:23


Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan KYK, kutsal topraklardaki İsrail zulmüne karşı sesini yükseltiyor. Tüm yurtlara “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” yazılı pankartlar asan, gençlere Kudüs’le ilgili belgesel gösterimi yapan ve 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde 81 ilden 162 genci Kudüs ile buluşturan KYK, tüm Türkiye ve KKTC’deki yurt binalarının ışıklarıyla Kudüs yazdı.


14 Mart’ta ülke geneli ve KKTC’deki tüm yurt binalarının ışıklarıyla aynı anda ’Afrin’ yazarak Zeytindalı Harekatına ve Mehmetçiğe destek veren KYK, bu akşam saat 21.00’de aynı anda gerçekleştirdiği eylemle Kudüs’ün ebediyen İslam’a ait olduğunu haykırdı.




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