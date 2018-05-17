Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan KYK, kutsal topraklardaki İsrail zulmüne karşı sesini yükseltiyor. Tüm yurtlara “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” yazılı pankartlar asan, gençlere Kudüs’le ilgili belgesel gösterimi yapan ve 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde 81 ilden 162 genci Kudüs ile buluşturan KYK, tüm Türkiye ve KKTC’deki yurt binalarının ışıklarıyla Kudüs yazdı.

14 Mart’ta ülke geneli ve KKTC’deki tüm yurt binalarının ışıklarıyla aynı anda ’Afrin’ yazarak Zeytindalı Harekatına ve Mehmetçiğe destek veren KYK, bu akşam saat 21.00’de aynı anda gerçekleştirdiği eylemle Kudüs’ün ebediyen İslam’a ait olduğunu haykırdı.