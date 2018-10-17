Levent Açıkgöz: “Çocukların kafalarını karıştırmasınlar”

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Prof.Dr. Burhanettin Uysal Ay-Yıldızlı Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, geçen haftadan itibaren kondisyon kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptıklarını belirterek, “Bu hafta da maç haftasına girdik. Dünden itibaren Altay takımına karşı ne yapabiliriz, nasıl tedbirler alabiliriz onların üzerinde duruyoruz. Kendi sahamızda zemin problemi olduğu için antrenmanı burada yapıyoruz. Altay maçının provasını yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hafta sonu da çocuklarımızdan istediğimiz mücadeleyi daha iyi göreceğimizi umut ediyoruz” dedi.

“Çocukların kafalarını karıştırmasınlar”

Açıkgöz, ayrıca eski bir kulüp yöneticisinin katıldığı yerel bir televizyon programındaki açıklamalarına da cevap vererek, “İddiaya göre elimizdeki iki futbolcumuz, bir menajer ile anlaşmış. O yüzden biz de oynatmamışız. Bu takımda iki sakat oyuncum var, onlarla beraber 21 kişiyiz. Geriye kalıyor 19 oyuncu. Bunlardan 3'ü de kaleci, geriye kalıyor 16 oyuncu. Bunlardan 10 tanesi sahada, 6 tanesi yedek pozisyonunda. Benim bu takımda bu tarz lüks yapacak hiçbir durumum yok. İnsanlar bir şeyleri duyum alıp, bu şekilde kamuoyuna yansıtıyorsa, aldıkları duyumdan kesin net olmaları lazım ki, bir laf söylesinler. Bu çocukların kafasını karıştırmasınlar.”

Açıkgöz, taraftarları tekrar maçlara davet ederek, “Dost kara günde belli olur” ifadelerini kullandı.

Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yapılan tek kale maçla ile sona erdi.