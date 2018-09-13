Levent Açıkgöz: "Futbolcularım Karabükspor'u en iyi şekilde temsil edecekler"

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Levent Açıkgöz, futbolcularının Karabükspor'u en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Karabükspor pazar günü kendi sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde, Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmasıyla tamamlanırken genç futbolcuların antrenmanda yoğun çabası gözlerden kaçmadı.

"Karabükspor'u en iyi şekilde temsil edecekler”

Osmanlıspor ile oynayacakları maçta futbolcularının ellerinden gelenin en iyisini yapıp Kardemir Karabükspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Açıkgöz, “Oyuncularımı daha önceden biliyor ve tanıyorum. İçlerine girdik, kendileriyle konuştuğumuz zaman bu döneme kadar hazırlık süreçlerinde neler yapıp yapmadıklarını öğrendik. Biz de bu hafta onun doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Şu anda iyi gidiyorlar, çocuklarımız gayet istekli, arzulu. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklar. Bu zamana kadar nasıl yaptılarsa şimdi de daha fazlasını yapmaya çalışacaklarına inanıyorum. İnşallah hafta sonu ellerinden gelenin en iyisini yapıp Kardemir Karabükspor'u en iyi şekilde temsil edecekler. Hepsinin gözünde o ışığı görüyorum. Hep söylediğim gibi; şartlarımız ne olursa olsun taraftarımız da yalnız bırakmayıp çocuklarımızı desteklerse motivasyonlarını iki kat daha artırmış olurlar” dedi.