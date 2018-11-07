Levent Açıkgöz: “Giresunspor maçında sürpriz bekliyoruz”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, Giresunspor maçında futbolcularının sürpriz yapmalarını beklediklerini söyledi.

Karabükspor, ligin 12. haftasında Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman koşu ile başlarken kondisyon ile 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan tek kale maçla sona erdi.

“Giresunspor maçında sürpriz bekliyoruz”

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, geçtiğimiz pazar günü oynadıkları Boluspor maçında futbolcularının ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Oyuncularım iyi mücadele de sergilediler. Herkesin yaptığı yorum, çocukların performanslarının olumlu yönünde ama bunun yanına eksiklerimiz de vardı. Bu hafta başı itibari ile yaptığımız hataları göstererek çalışmalarımıza başladık. Başlarken de kadro sıkıntımızın olduğunu söylüyoruz. İki tane büyük sakatlığı olan oyuncularımız var. Onun haricinde de 4 eksik ile çalışmalarımıza başladık. Çocuklar umutlu, mücadelelerinden umutlu. Bunu tekrar Giresunspor maçında göstermek niyetindeler. Bu niyeti sahaya en iyi şekilde yansıtıp Giresunspor maçında sürpriz yapmalarını bekliyoruz. Bunu yaptıkları zaman gerisinin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu başlangıçta Giresun'da olur” dedi.

Milli takım arasında yoğun tempoda çalışacaklarını ifade eden Açıkgöz, böylece eksikliklerini gidermeye çalışacaklarını kaydetti.