Levent Açıkgöz: “Gücümüz buna yetiyor”

Lig'in 9. haftasında sahasında Altayspor'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, kırılgan yapılarını biran önce düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

Altay maçı öncesi milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Açıkgöz, “Fiziksel anlamda en azından daha iyi duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Bu maça oyuncularımız gayet iyi hazırlanarak çok istek ve arzuluydu. Oyunun başlamasıyla birlikte çok erken bir hata yaparak gol yedik. Bunun ardından yediğimiz ikinci gol oyuncularımızın bütün oyun düzeni ve motivasyonunu düşürdü. Ondan sonra sahada ister istemez Altay takımı rahatladıktan sonra hakimiyeti de aldı. Bizim bu kırılgan yapımızı biran önce düzeltmemiz lazım. Gol yemediğimiz zaman daha fazla direnç gösteriyoruz. Bu basit hataları da yapmamamız gerekiyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu hataları elimizden geldiğince azaltmaya çalışacağız. Ama şu anda gücümüz buna yetiyor” dedi.