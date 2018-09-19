Levent Açıkgöz: “Karabükspor bu kadar yalnız kalmamalı”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz antrenman öncesi yaptığı açıklamada taraftara çağrıda bulunarak, takımın yalnız bırakılmamasını istedi.

Kardemir Karabükspor ligin 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmanda takım koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Antrenman öncesi konuşan Açıkgöz, Osmanlıspor maçında oyuncularının ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek, “Ama orada da söyledim, fizik kondisyonumuz düştüğü için hatalar yaptık. Bunun geri bildirimlerini dün itibari ile hepsi gördü. Şu an için yapacak bir şeyimiz yok. Zaten hafta içi çalışmalarımızla çok fazla yüklenemesek bile bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Bu süreçte zamana ihtiyacımız var. Çocuklarıma teşekkür ediyorum. Çünkü hazır olmadan bu lige girdiler. Bu ağır ligde abileri ile mücadele etmeye çalışıyorlar" dedi.

“Karabükspor'un bu kadar yalnız kalmaması gerekir”

Taraftara da çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu çocukların hepsinin sportif başarısı olmasa bile Karabük'ü temsil eden gelecek vadeden, bunların içinden gelecek için Türk futbolu piyasasına çıkacak çocuklarımız olacak inşallah. Onları el birliği ile kazanmamız gerekiyor. Bu açıdan taraftarımızın çok büyük önemi var. Bu çocuklar yalnız olmadıklarını hissetmeleri lazım. Karabükspor'un kötü gidişatı olabilir. Ama bu kadar da yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda da eksikleri gidererek lige devam edeceğiz.”