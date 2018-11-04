Levent Açıkgöz: “Oyuncularımın hataları benim hatalarımdır”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Onların yaptığı her hata benim hatamdır. Bu anlamda onlara ne laf söylerim ne de laf söyletirim" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Kardemir Karabükspor evinde oynadığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, oyuncularının Boluspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve böyle mücadele ettikleri sürece bir şeylerin önüne geçebileceklerini söyledi. Oynatabileceği 15 oyuncusu kaldığını belirten Açıkgöz, “Sakat ve cezalı oyuncular var. İnsanlar dışarıdan yorum yaparken çocuklar sahada yüreklerini koyuyorlar. Buna rağmen çocuklara laf söylüyorlar, tribünden sesleri geliyor. Onların yaptığı her hata benim hatamdır. Bu anlamda onlara ne laf söylerim ne de laf söyletirim. Maçlara gelen çok az seyircimiz geliyor biz onları gönül dostumuz olarak kabul ediyoruz. Onlarda çocukların verdiği mücadeleye destek versinler” ifadelerini kullandı.