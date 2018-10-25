Levent Açıkgöz: “Sayısal anlamda eksilmemiz sıkıntı oluşturuyor”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, yaşanan sakatlıklardan dolayı takımın sayısal anlamda eksilmesinin sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Spor Toto 1 . Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve tek kale maç ile sona erdi.

Antrenman öncesi konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Adanaspor maçının hazırlıklarını 3 günden beri yapmaya çalıştıklarını, Altay maçında 2 oyuncusunun sakatlandığını ve durumlarının belli olmadığını ifade etti.

“Sayısal anlamda eksilmemiz sıkıntı oluşturuyor”

Antrenmanlarda en fazla bireysel hata ve takım savunmasındaki eksiklerin üzerinde durup onları düzeltmek üzere hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Açıkgöz, “Bugün de son antrenmanımızı burada yapıp inşallah antrenmandan sonra da yola çıkacağız. Çocuklarımız orada da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar. İnşallah hep arzuladığımız yönde mücadele edip oyuna yansıtırlarsa pozisyon hatalarımızı az yaparsak bir yerde çıkış yapacaklardır diye umuyoruz ama sayısal anlamda eksilmemiz açıkça söylemek gerekirse sıkıntı yaratıyor. Dediğim gibi inşallah ellerinden geleni yapıp Adana maçında hep beraber göreceğiz” dedi.