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Levent Açıkgöz: “Takımımızın fizik kapasitesini arttırmamız gerekiyor”

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "takımımızın fizik kapasitesini arttırmamız gerekiyor.

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "takımımızın fizik kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Çocuklarım ilk 45 dakika vermiş olduğu mücadelede çok fazla yoruldular" dedi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Osmanlıspor'un nasıl oynadığını, neler yapabileceğini bildiklerini ve o yüzden savunma yapmaya çalıştıklarını söyledi. Açıkgöz, ikinci yarıda penaltıdan yenilen golden sonra hatalar yaptıklarını belirterek, “Maç içerisindeki pozisyonlarda bireysel hatalar yaptık ve maç sonucu farklı oldu. Ne yaparsak yapalım takımımızın fizik kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Çocuklarım ilk 45 dakika vermiş olduğu mücadelede çok fazla yoruldular. Bunların sezon başında kamp ortamına birçoğunun katılmaması, transfer sezonunun bitmesinin ardından bu çocuklar sahada hepsi bir araya geldiler. Önümüzdeki süreçte de, Milli takım arasına kadar mümkün oldukça bireysel hatalarımızı düzeltip geliştirmek. İnşallah bunları da sakatlık vermeden, çocuklarımız ellerinden geleni yapıyor bunu da her zaman söyleyeceğim. Onların yüreğine sağlık, güçleri neyse fazlasını yapmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hatalardan yaptığımız yanlışlardan ders alıp en aza indirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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