‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ sona erdi

Karabük’te tarımsal tesislerde yapılan kampa, kardeş okul olarak kabul edilen Aydınlık Evler İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden 100 çocuk katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde her yıl düzenlenen lider çocuk tarım kampının bu yıl seçilen teması ’Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik’ oldu. Kamp ülke genelinde büyük ilgi görürken, öğrenciler açısından da farklı bir aktivite oluşturdu.

Lider Çocuk Tarım Kampına katılan çocuklardan Aydınlık Evler İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, kampın ilk gününde Zopran Köyü’nde bulunan genç çiftçileri ziyaret etti. Küçükbaş hayvanlar ve örtü altı sebze yetiştiriciliği hakkında bilgi alan çocuklar daha sonra, tarım ve yenilebilir doğal bitkiler hakkında bilgilendirildiler. Isırgan otu ve ebegümeci toplayan çocuklar eğlenceli oyunlar oynayarak doğanın tadını çıkardılar. Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin özellikle kampa katılan çocuklarla yakından ilgilenerek, detaylı bilgi sahibi olmaları konusuna özen gösterdi.

Kampın ikinci gününde Aydınlık Evler İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri Çevrikköprü Mevkiinde bulunan Süt İşleme tesisini gezerek işletme yetkililerinden süt ve süt ürünleri işlenmesi ile ilgili genel bilgiler aldılar. Ardından Konarı Köyü’nde bulunan Gezen Tavuk Çiftliğini ziyaret ettiler.

Aydınlık Evler İlkokul 4-C sınıfı öğrencileri kampın üçüncü gününde merkezde bulunan Baklagil Paketleme Tesisini ziyaret ettiler. Burada kuru baklagil paketleme ve temini süreci ile ilgili genel bilgiler aldılar. Çocukların ikinci durağı Cemaller Köyü’nde bulunan Et İşleme tesisi oldu. Burada sucuk yapım aşamaları hakkında detaylı bilgi alan çocuklar, besihanedeki hayvanları da dikkatle incelediler.

Kamp sonunda Aydınlık evler İlkokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programda öğrencilere katılım belgeleri ve bazı hediyeler takdim edildi. Arı günü sebebi ile öğrencileri Arı ve Bal konusunda çeşitli bilgiler verildi. Kısa film gösterimi ile program sonra erdi.

Kampa katılan öğrenciler kamptan son derece mutlu olduklarını ifade ederek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür etti.