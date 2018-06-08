Lise öğrencilerinden Afrin şehidin anısına okul bahçesine çeşme

Okulun bahçesinde düzenlene açılış töreninde konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Türk milletinin vatanını, geleceğini korumak için canını, kanını vermekten çekinmeyen fertleri sayesinde var olduğunu söyledi.

Ürkmezer, "Bizler bu güzel coğrafyada huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, seçim yapabiliyorsak, hiç bir millete boyun eğmeden yaşayabiliyorsak emin olun ki, Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve 15 Temmuz’dan Afrin’e bütün savaşlarda, operasyonlarda şehit olan, gazi olan, kanını ve canını dökmekten çekinmeyen bu vatan evlatlarının sayesindedir. Bizlerde ne mutluyuz ki, bu kahraman vatan evlatlarından birine hem ev sahipliği yapıyoruz çünkü kendisi canı gönülden bir Safranbolulu’ydu ve onun değerli ailesine de burada onlara yarenlik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Şehidin annesi Ülker Akpınar da çeşmenin yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek duygularına hakim olamadı.

Oğlunun adına böyle bir proje yapılmasından dolayı mutlu olduğunu da ifade eden Akpınar, "İnşallah bizler için sizler için şehit olan yavrularımızın kıymetini bilmek nasip etsin. Gençler olarak sizlerden isteğim, hedefiniz olsun eğitime önem verin. Ailelerinizin sözünü dinleyen, bir ve beraber olalım inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından ilçe Kaymakamı Ürkmezer, şehidin annesi Ülker ile babası İsmail, eşi Hafize Nur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır tarafından çeşmenin açılış kurdelesi kesilerek hizmete alındı.

Öğrenciler ise üzerinde Türk bayrağı ve Şehidin resminin bulunduğu çeşmeye karanfil bıraktı.