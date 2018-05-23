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23 Mayıs 2018 19:26

Mahalle iftarları devam ediyor

Vali Kemal Çeber, ramazan ayı ile birlikte başlattığı ve belirli aralıklarla Karabük merkezinde ikamet eden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın tarafından desteklenen ailelerle gerçekleştirilen iftar programına Atatürk Mahallesi ve Bayır Mahalle ile devam ediyor.

Mahalle iftarları devam ediyor

23 Mayıs 2018 19:26


Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Barboros Baran, kurum müdürleri, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


İftar öncesi masaları tek tek ziyaret eden Vali Kemal Çeber vatandaşlarla sohbet ramazan aylarını kutladı. Akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlar açılarak hep birlikte yemek yenildi. Yemek sonrası vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Kemal Çeber, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.




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