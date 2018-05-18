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18 Mayıs 2018 12:42

Mahalle Şenlikleri kaldığı yerden devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından 28 ayrı mahallede çocuklara yönelik düzenlenen Mahalle Şenlikleri her gün aralıksız olarak bir mahallede devam ediyor.

Mahalle Şenlikleri kaldığı yerden devam ediyor

18 Mayıs 2018 12:42

Şenliklerin bu seferki adresi Fatih Mahallesi oldu.


Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Fatih Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve minik öğrencilere Kur’an kursu sertifikaları verildi. Sertifika töreni öncesi 4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencileri ezberledikleri hadis ve duaları okudu. Program daha sonra çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında, 2018 yılının son gününde vatandaşlarla birlikte Spor Vadisinin açılışının gerçekleştirileceğini belirterek, “Görev süremin 9. yılındayız. Bugüne kadar gelen Belediye Başkanları hep geçmişteki borçlardan yakındılar. Bana da Sosyal Yaşam Merkezlerini neden yapıyorsunuz, bunun içinden çıkamazsınız dediler. Görev sürem boyunca bir gün dahi para sıkıntısı çekmedim. Biz hizmet yolunda elimizden geldiği kadar gayret ederken, bütün Karabüklüler de bize dua ediyordu. Herkesten Allah razı olsun. Karabüklülerin duaları Karabük Belediyesi’nin kasasını parayla doldurdu. Şuan eksiği kalmayan bir Karabük ve kasası parayla doldu bir Karabük Belediyesi var. Türkiye’nin en zengin Belediyesi Karabük Belediyesi’dir” dedi.


Vergili ayrıca, ramazan ay’ının vazgeçilmezi olan ramazan eğlencelerinin, ramazan ay’ı boyunca her mahallede yapılan etkinliklerle, Karabüklülerin hem geçmiş ramazanları hatırlayacağını hem de eğleneceğini belirtti.




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