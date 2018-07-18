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18 Temmuz 2018 13:44

Mahallelerde yıkama ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Hava sıcaklarının artması ile beraber Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama ve yıkama çalışmalarını hızlandırdı.

Mahallelerde yıkama ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

18 Temmuz 2018 13:44


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin üç gün ara ile sabah ve akşam saatlerinde belirlenen program dâhilinde mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “İlçe sınırları içerisindeki parklar, yeşil alanlar, sulama kanalları, fosseptik çukurları ve atık suların deşarj noktaları ilaçlanıyor. Ekiplerimiz belirli periyotlar halinde çalışmalarına devam ediyor” dedi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yine belirlenen program dahilinde mahalle, cadde ve ara arterlerde yıkama çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Ürkmezer, “Belediye olarak vatandaşlarımızın hayatlarını çok daha rahat idame ettirebilmeleri adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız daha öncede söylediğimiz gibi daha yaşanılır bir Safranbolu” ifadelerini kullandı.




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