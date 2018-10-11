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Mantar dönüşü kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamaya giden yaşlı çift dönüş yolunda kaza yaptı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamaya giden yaşlı çift dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Kuzören köyünde ormanlık alanda mantar topladıktan sonra dönüşe geçen Hilmi Avcı idaresindeki 67 KV 169 plakalı traktör, yağmur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ağaçlara çarparak duran traktörün sürücüsü Hilmi Avcı ve Halise Avcı yaralandı. İhbar sonrası olay yerine giden 112 ekiplerinin incelemesinde Halise Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan sürücü Halil Avcı ise ilk tedavisinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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