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26 Şubat 2018 15:41

Market hırsızları yakalandı

Karabük’te bir marketten sigara çalan 3 kişi Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı.

Market hırsızları yakalandı

26 Şubat 2018 15:41


Edinilen bilgiye göre olay, Soğuk Mahallesinde önceki gece bir markete meydana geldi. Gece yarısı markete girerek hırsızlık yapan 3 kişi raflarda sigaraları ve kasadaki bozuk paraları alarak kayıplara karıştı.


Sabah markete gelen iş yeri sahibi raflarda sigaraların olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptıktan sonra hırsızlık olayının faillerini parmak izinden doğru M.A., N.K. ve Y.D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kısa sürede yakalanan 3 kişi, suçlarını itiraf ederek çaldıkları sigaraları Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin müştemilatına sakladıklarını belirtti. Ekipler tarafından yapılan aramalarda poşet içinde 25 TL 30 kuruş para ve 215 adet çeşitli markalarda sigaralar ele geçirildi.


Emniyette sorgusu yapılan 3 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.




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