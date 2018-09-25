Marzinc'ten 33 milyon TL'lik destek

Karabük'te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi'nde (MARZİNC) yönetim kurulu Komisyon Toplantısı'nda basın mensupları ile bir araya gelerek fabrika hakkında bilgi verdi.

Fabrika'nın İdari Bina Eğitim salonunda yapılan toplantıya MARZİNC Genel Müdürü Metin Altan'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Altan, demir-çelik fabrikalarından açığa çıkan atıklarının çevre kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak geri kazanma veya bertaraf etmenin zorunlu olduğunu belirterek, Baca tozu geri kazanım tesisinin kurulması, demir-çelik firmaları için bir çevresel zorunluluk yatırımdır. Baca tozu, silobas tarzı kapalı ve lisanslı araçlarla çelik firmalarından tesise taşınmaktadır. Silobaslardaki baca tozu, stok silolarına kapalı sistemde pnömatik olarak boşaltılmaktadır” dedi.

Altan, Karabük Belediyesi tarafından 22 Mayıs'ta bağlantı kalite kontrol belgesi verildiğini ve Karabük Belediyesi tarafından kurulmuş olan komisyon kontrolünde bağımsız çevre laboratuvarları tarafından alınan numunelerle aylık rutin analizlerle deşarj suyunun kalitesinin kontrol edildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Komisyon, Karabük Belediyesi, Kent Konseyi ve MARZİNC adına yetkili kimselerden oluşmaktadır. Atık suyun yeniden kullanılabilir limit değerlere indirilmesini sağlayarak su tüketiminin azaltılması ve deşarj kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiş olup, bu hedefin ilk adımı olarak mevcut arıtma tesisi revize edilmiştir. Atık su deşarjını en aza indirerek su tüketimini azaltma ve deşarj suyu kalitesinin iyileştirilmesi hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla yatırımlarımız devam etmektedir. MARZİNC, geri kazanım faaliyetlerinin standartlara uygun olduğunu alanında öncü kuruluş olan Bureau Veritas ile belgelemiştir."

'33 milyon TL'lik yatırım'

Altan, fabrika olarak Karabük Belediyesi tarafından yapılan Kanyon Park Projesi için 15 milyon TL, bilim merkezi inşası için 12 milyon TL, Tıp Tedavi Merkezi için 6 milyon TL destek verdiklerini söyledi.