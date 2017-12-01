Mavi Ateş taraftarı Karabükspor’a destek için sokağa indi

Ellerinde meşaleler ile sloganlar eşliğinde şehrin en işlek caddesi olan Kemal Güneş’te bir araya gelen Mavi Ateş taraftarları kentin yetkililerini göreve çağırarak takıma sahip çıkılmasını istedi.

STK Başkanları ve mahalle muhtarlarının katıldığı etkinlikte konuşan Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Akbulut, şehrin Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor’un yaşadığı kaos durumundan bir an önce kurtulmasını dileyerek, “Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, Karabüklü iş adamlarımız oturdukları koltuktan duyarsız kalmasınlar. Karabük vefasızlığın bedelini bir gün mutlaka sorar. Yılardır onurla taşıdığımız Kardemir Yönetim Kuruluna, Çağrı Güleç ve Mustafa Yolbulan’a buradan diyorum ki, eskiden olduğu gibi gelin hasta yatağından Kardemir Karabükspor’umuzu kaldıralım. Bize düşen görevi biz dün nasılsa yarında öyle yapmaya hazırız. Başka Karabükspor yok. Yaşasın Karabükspor, yaşasın şehrine ihanet etmeyen Karabüklüler” dedi.

Taraftarlar daha sonra yaktıkları meşaleler slogan eşliğinde yürüyerek eylemi sonlandırdı.