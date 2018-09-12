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Medikar Hastanesi'nde 2 yeni doktor göreve başladı

Karabük’te hizmet ve bölgenin en büyük özel hastanesi konumunda olan Özel Medikar Hastanesi kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Karabük'te hizmet ve bölgenin en büyük özel hastanesi konumunda olan Özel Medikar Hastanesi kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.


Hasta memnuniyetine önem veren Medikar Hastanesi, kentte ve çevre illerdeki hastalarına daha iyi hizmet sunabilmek için hekim kadrosuna Safranbolu Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Serdar Şengül'ü dahil ederken, göz hastalıkları branşında Op. Dr. Ümit Sende İnan'ın göz hastalıkları uzmanı olarak göreve başladığını açıkladı.


Kadrosunu her geçen gün güçlendiren Medikar Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz ve çevre iller için sıra beklemeden hızlı bir şekilde hastaların muayene olabildiği ‘Sağlığa Uzanan Dost Eli' sloganıyla hizmetlerine kesintisiz devam eden, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özel Medikar Hastanesine, bu iki branşın halkımız adına hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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