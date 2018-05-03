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03 Mayıs 2018 15:37

Mehmet Ali Ceylan: "Karabük ve halkının hizmetinde olacağız"

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ali Ceylan, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Mehmet Ali Ceylan:

03 Mayıs 2018 15:37


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Ali Ceylan,basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltı sonrasında açıklama yapan Ceylan, Teyamül yoklamasında Karabük’ü en iyi temsil edecek olan adayların Ankara’ya gönderileceğini ifade ederek, Karabük’te 30’un üzerinde aday adayı başvurusu yapıldığını ve 24 haziran seçimlerinde kendine güvendiğini belirtti.


AK Parti’nin kuruluşundan beri içinde olduğunu ve bunu parti çalışmalarının başladığı döneme ait bir fotoğrafla gösteren Ceylan, “1999 yılında Safranbolu’da yapmış olduğum belediye başkanlığı ile siyaset hayatım başlıyor. Orada 3.5 yıl görev yaptıktan sonra partimiz kapandı. Reisimiz ve cumhurbaşkanımız ekibiyle partimizi bölgemizde kurduk. Bölgemizin büyüğü olan Mehmet Ali Şahin Bey ile partimizin kuruluşunda önderlik ettik.Ben partimize sonradan katılan biri değilim. En başından beri partimizin kuruluşunda özünde varım. Dava inancıyla bu partide yer aldık” dedi.


Ustalık döneminde Siyaset ve Devlet tecrübesini kullanarak Karabük’ün ve halkın hizmetinde kullanmak istediğini ifade eden Ceylan şunları söyledi:


“Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasının yapımını tamamlayacağız. Karabük’te önceliğimiz iş istihdamını sağlamak olacak. Devleti tanıyorum. En üst düzeyde görevlerde bulundum. Mecliste Karabük halkının değerli oyları ile iki defa Karabük’ü temsil ettim. Bu görevler sırasında siyaseti,meclisi,komisyonları tanıma fırsatım oldu. 2011 yılından bakan yardımcılığı müessesi kuruldu. Büyüklerimiz Mehmet Bey seni eski kurumun kalkınma bakanlığında bakan yardımcısı yapacağız dediler. Bende görev istenmez verilir esasında 4 yıl görev yaptım. İki buçuk yıldır da Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki bakan yardımcılığı göreviyle toplam 6.5 yıldır görev yaptım. 8.5 yıldır milletvekilliği nasip oldu. Dolayısıyla Ankara’yı tanıyorum. Bakanlar arkadaşlarımızdır kendi içimizden çıkan arkadaşlarımızdır. Allah kısmet ederse aday olursak hepsi bu seçim döneminde bakan yardımcılarımızda Karabük’e gelecekler inşallah. İşi yürütmek ve Karabük’e yatırımları getirmek için bürokrasiyi tanımak gerekiyor. Bende hepsini tanıdığım için bunları gerçekleştirebilirim.”




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