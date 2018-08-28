Mehmet Aytekin başkan adayı olmayacağını açıkladı

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, olağanüstü kongrede başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Karabükspor’un ligde olduğu durum, Altınordu karşısında alınan beraberlik ve transfer edilen oyuncuların lisansların çıkmaması üzerine aldıkları kongre kararının Karabükspor’da çok yoğun günler geçmesine neden olduğunu belirten Aytekin, “Geçtiğimiz üç haftada bizim ayarımızda takım yok. Bizim ayarımızda takım yok derken, yeni kurduğumuz oyuncularla mukayese ediyorum. İnanın üçte üç yapmıştık. İnşallah bugün yarın transfer açılır. Şu takımı sahada izleme onuruna, gururuna ben ve yönetim, Karabük halkı olarak gurur duyacağımız maçlar izleriz. Artık tribünleri dolduracak bir takımımız var, eski güzel günlerimize döneriz diye düşünüyorum” dedi.

“Başkan adayı değilim, liste de yapmadım”

Aytekin, kongre kararı aldıklarını ve bu kararı hemen hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bayramdaki protokol görüşmelerinin ardından hemen hayata geçirip kulübün önünü açalım dedik. Vakit kaybetme lüksümüz yok, yarınki kongre ile başkanımızı bulalım.Buradan sizin huzurlarınızda söylüyorum; ’Ben başkan adayı değilim, liste yapmadım, yapmayacağım’. Bana 100 milyon da verseniz bu kulübe başkan olmayacağım. Kongrede aday değilim” diye konuştu.