Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceylan, siyaset ve devlet tecrübesine güvenerek Karabük’ü en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Ceylan, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret ederek seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ustalık döneminde Karabük’e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini kaydeden Ceylan, “ Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu bölgeyi temsilen Safranbolu Belediye Başkanlığı yaptım. İki dönemde halkımızın destekleriyle Karabük’ü mecliste temsil ettim. Ardından 6-7 yıldır bakan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu görevler tabi ki onurlu görevler. Şimdi ise siyasi tecrübemi, devlet tecrübemi kullanarak Karabük’e ustalık döneminde en güzel hizmetleri yapma gayreti içindeyim. Bu maksatla aday adayı oldum. Yani Karabük halkının emrindeyim demek istiyorum. Sağ olsun bütün teşkilatımız, ilçelerimiz büyük teveccüh gösterdi” dedi.

“Siyasete ilk atıldığım gün kadar heyecanlıyım”

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber mecliste bulunan komisyonların önemli bir konuma geldiğini de kaydeden Ceylan “Siyasete ilk atıldığım gün kadar heyecanlıyım. Siyasette bu dönemde maksimum düzeyde katma değer sağlayarak örnek bir milletvekili olmanın gayreti içinde olacağım. Bu dönemde meclisteki komisyonlarda çok önemli bir duruma geliyor cumhurbaşkanlığı sistemiyle. Orada da tecrübeli arkadaşlara ihtiyaçlar var. Biliyorsunuz ben de planlama teşkilatından geliyorum. Daha önce Bütçe ve Komisyon planlamada görevler yaptım. 2.5 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığında göre yapıyorum. Çevre ve bayındırlık komisyonunda görevler aldım. Mecliste acemilik çekmeden komisyonlarda Karabük’ü en iyi şekilde temsil edeceğim inancı içindeyim. Tahsilime, devlet tecrübeme güveniyorum“ diye konuştu.

Milletvekili seçildiğinde Karabük’e daha fazla istihdam sağlayarak, daha fazla yatırım getireceğini ifade eden Ceylan, bölgede öncelikli olarak insanlar arasındaki birliği sağlamaya çalışacağını belirterek, “Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin merkezi yöneticilerle, mülkü idarecilerle ,sivil toplumla siyasi partilerle, basınla diyalog içerisinde Karabük’ün çıtasını yükseltmek içinde olacağım. Bu dönem inşallah Karabük için geçmişte olduğu gibi başarılarla dolu dönem olacağı inancı içerisindeyim. Partimizin kuruluşundan, hatta öncesinde beraber hareket ettiğimiz büyüğümüz Mehmet Ali Şahin hep bize önderlik etmiştir. Bu dönem de inşallah birlikte olmak nasip olur. Onun tecrübesinde hep istifade edeceğiz.”

“Bu seçimi sadece Türkiye değil, 1.5 milyar İslam alemi de merak ediyor”

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren içinde bulunduğunu kaydeden Ceylan şunları söyledi:

“Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibiyle uzun yıllar siyasetin içindeyim. Değerli büyüklerimiz acizane burada kuruluşta görev verdiler. O günden beri beraberiz. Aday olmadığım süreçlerde de partimle beraber oldum. Ben partimi siyasi bir hareket olarak değil, bir dava ve misyon hareketi olarak görüyorum. Allah, liderimize sağlıklı bir ömür nasip etsin. O sadece Türkiye’nin değil, 1.5 milyar İslam aleminin,tüm mazlumların lideri durumunda. Bu seçimi ifade ettiğim gibi sadece Türkiye değil, 1.5 milyar İslam alemi de merak ediyor. Bu seçim önemli, Karabük halkı bize 15 yıl boyunca hiç mahcup etmediler, en büyük desteği verdiler. Bu dönemde de inşallah partimiz için, Karabük için,ülkemiz için hayırlı olacak arkadaşlara nasip etmesini diliyorum.”

“Gazeteciler için konut”

Karabük’te görev yapan gazetecilerin uzun süredir gündemlerinde olan TOKİ konutları noktasında da girişimlerde bulunan Ceylan, “ TOKİ Başkanımız ile bu noktada bir görüşme yaptım. Kendisi hazineden uygun bir yer bulunması noktasında gerekli her türlü çalışmayı yaparak destek vereceği sözünü verdi. Bunun üzerine Deftardarımızla bir görüşme yaparak gazetecilere ev yapılması noktasında Karabük - Safranbolu arasında hazineye ait arazilerle ilgili bir çalışma yapacak. İnşallah arazi noktasında güzel bir yer tespit ettiğimizde bölgemizde görev yapan basın mensuplarımızı ev sahibi yapmak için TOKİ ile hızlı bir çalışma içinde olacağız” dedi.