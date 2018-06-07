Yapı Kayıt Belgesinin çok sayıda vatandaşın konutlarında veya iş yerlerinde imar açısından yaşadığı birçok sıkıntıyı çözmek amacıyla çıkartıldığını belirten Ceylan, “Yıllardır sorun olan, imar sorununu ortadan kaldırmak ve bir defaya mahsus devletin vatandaşla uzlaşmasını sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. Türkiye şuanda 26 milyon 358 bin yapı stoku bulunmaktadır. Tahminlere göre 13 milyon konutun imar veya iskan sorunu var. Gerek belediyelerle gerek kamu kurumlarıyla birçok mahkemeler söz konusudur. Bu yüzden vatandaşımız büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Belediyeler de bu konularla ilgili imar kanunların kaynaklanan müeyyideleri yerine getirmek için imara aykırı yapılarla ilgili mahkemeler ve soruşturmalar açmış durumda” dedi.

“Cumhuriyet tarihinin en önemli imar barışı gerçekleştiriliyor”

Yapı Kayıt Belgesinin, çok sayıda konutun sıkıntısını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile mayıs ayında çıkartıldığını söyleyen Ceylan, “Gerçekten belki Cumhuriyet tarihinin en önemli imar barışı gerçekleştiriliyor şuanda. Bu uygulamamız inşallah yarın başlayacaktır. İmar barışından, 31 aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış kırsal ve kentsel alandaki yapılar imar barışı kapsamına girmektedir. Yapı kayıt belgesi alacak olan bütün yapılar elektrik, su, doğalgaz bağlatabilecek ve yıkım endişesi son bulacaktır. Tabi ki depremsellik açıdan her türlü tedbirleri bina sahipleri almak zorundadır. İmar kanuna göre alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilip ortadan kaldırılmış olacaktır” diye konuştu.

“İmar barışı tarihi bir fırsattır”

Yapı kayıt belgesi bedeli için belli bir ücret alınacağını, bu ücretin yatırılma tarihini, vatandaşlarımıza kolaylık olması için yıl sonuna kadar yatırabileceklerini ifade eden Ceylan şunları söyledi:

“İmar barışı tarihi bir fırsattır. Kaçak yapılara bundan sonra ağır cezalar uygulanacağını kaydeden Ceylan Bu tarihi bir fırsattır bütün vatandaşlarımız yararlansınlar. Kaçak yapılarla ilgili bundan sonra çok ağır müeyyideler olacak. İmar kanundan kaynaklı cezalar çok ağır cezalardır. Hapis cezası ile karşı karşıya kalma durumunda kalıyorlar. Ruhsatsız bir yapıya doğalgaz bağlayan görevliye de hapis cezası gibi cezalar var."